Ждать ли сближения Украины и России при Зеленском

В России многие представители креативного класса бросились поздравлять шоумена с победой

Владимир Зеленский и его команда вовсе не стремятся выходить на первый план и делать реально значимые заявления. Если "зеленые" и появляются в эфире, то, скорее, ради того, чтобы озвучить предвыборные еще лозунги - за все хорошее, против всего плохого.

Обратный отсчет до вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины уже пошёл, однако сам победитель вообще не появляется перед прессой. Достоверно известно - утром во вторник он делал зарядку в парке перед Верховной Радой. Именно в этот день внутри парламента начали окончательно уничтожать право людей говорить на Украине по-русски. В четверг законопроект, который назвали законом о тотальной украинизации, был принят. Зеленский по итогам ограничился комментарием в "Фейсбуке".

"Моя принципиальная позиция - государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний", - написал он.

Единственное, что пообещал избранный президент, это проверить закон на соответствие Конституции. И в этот же момент изменил своё имя в "Фейсбуке" с русского на украинский манер. Подобная невнятица только доказывает - делать сейчас какие-либо выводы о будущей политике Зеленского рано. Мы знаем о его мыслях слишком мало, а то, что знаем, по факту не отличается от действующего украинского мейнстрима.

Подробности – в репортаже Петра Вершинина.