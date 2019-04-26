Названа причина массовых вспышек кори в мире

Порядка 169 миллионов детей в мире не были привиты вакциной от этой болезни с 2010 по 2017 годы

ЮНИСЕФ рапортует - миллионы детей не прививаются от кори. Как следствие, вспышка вируса во многих странах. Четыре месяца этого года побили 20-летний рекорд по заболеваемости корью в США, тяжело и с многочисленными смертельными случаями болеют Африка и Азия, в Европе заболеваемость растёт в геометрической прогрессии. На Украине просто катастрофа – причем, они ее еще и по соседям растаскивают, Россия вынуждена ставить на границе с Незалежной санитарные кордоны.

Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу - заболеваемость корью в мире выросла в четыре раза. 170 стран. И уже 112 тысяч заболевших. Это только зарегистрированные случаи, передает "ТВ Центр". Корь, говорят специалисты, очень коварна.

"В первые дни она напоминает обычное острое инфекционное заболевание - лихорадка до 40, боль в мышцах, иногда конъюнктивит или гнойный насморк, осиплость голоса или лающий кашель, и только дню к 4 появляются характерные высыпания", - рассказал врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный.

В России с начала года заболевших 900. В стране проводится дополнительная так называемая "подчищающая" иммунизация. Болезнь, которую в нашей стране победили несколько десятилетий назад, вновь завезли с территории Украины. Волну заболеваний там Минздрав во главе с госпожой Супрун признавать эпидемией не спешит, называя лишь "вспышкой". Вспыхнуло, правда, так, что докатилось до соседей. В европейских странах резкий рост заболеваемости.

"Такие страны, как Украина, например, не закупают в необходимом количестве вакцину и не организовывают вакцинацию на государственном уровне. Вторая причина свойственна для стран традиционной Европы, те страны, которые входят в Евросоюз, там слишком заигрались с либеральностью и той необходимой должной требовательностью к организации прививок", - пояснил первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы Геннадий Онищенко.

И, пожалуй, вот это главная болезнь 21 века. Не медицинская - социальная. Родители под разными предлогами отказываются делать детям прививки. Забывая о том, что сами еще в детстве получили стойкий иммунитет.

"В наше советское время, как говорят, "в хорошую эру" прививали всех, не спрашивая. Потому что вакцинация - безопасна, доказано!" – отметил Алексей Бессмертный.

Движение антипрививочников появилось, пожалуй, вместе с самими прививками. Уже в 1866 году в Великобритании зарегистрировали национальную лигу антивакцинации. Затем мода распространилась по всему миру. Изначально активистами двигали сугубо религиозные мотивы, которые в веке 21, увы, никуда не исчезли.

В России вакцинация является добровольной, а вот в Европе пришлось идти на крайние меры. В Венгрии, например, совсем недавно Конституционный суд разрешил временно изымать детей из семьи, если им не были сделаны необходимые прививки. Жителям Нью-Йорка, куда, кстати, корь попала тоже из Украины, грозит штраф за отказ от вакцинации. Мотивы у современных родителей разные - в вакцине якобы содержатся соли тяжелых металлов, да и вообще все эти прививки - заговор фармацевтических гигантов с целью извлечения прибыли.

Риск повторного заражения корью минимален, но есть. Болезнь в таком случае протекает в легкой, иногда и вовсе незаметной форме. Всеобщая вакцинация в Советском Союзе началась в 1957 году, а значит, у родившихся после - выработанный иммунитет.

"Тем, кто помнит, что у него была сделана вакцинация и он моложе 57 года рождения, прививаться не нужно. Тем, кто помнит, что он болел - прививаться не нужно. Если есть сомнения, всегда можно сдать антитела иммуноглобулина к вирусу кори", - отметил Бессмертный.

Все это достижения медицины, которая уже давно научилась бороться с корью и другими опасными заболеваниями. Однако реальная угроза куда серьезнее - от человеческого невежества и глупости, увы, пока не изобрели лекарства.

Матвей Шестаков, Геннадий Свищенков, Дима Самохина, Екатерина Симонович, "В центре событий", "ТВ Центр".