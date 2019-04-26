Зачем жителям Донбасса российское гражданство

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал цели указа о гражданстве для жителей республик Донбасса

Россия на неделе приняла историческое решение для Донбасса, решение, которого ждали пять лет - Москва предоставит жителям ЛНР и ДНР возможность оформить российские паспорта по упрощенной схеме. Дав миллионам надежду на окончание войны, взяв их под свою защиту. Украина, её спонсоры и кукловоды, а также наши "люди с хорошими лицами" отреагировали немедленно и предсказуемо - истерикой и требованием "санкций, еще больше санкций".

Указ президента Путина об упрощенном получении российского гражданства - главная тема на улицах город и поселков Донбасса. Механизм выдачи паспортов не сложен. В Ростовской области, в приграничье с Донбассом, открыты специальные пункты МВД, куда можно подать документы. Сдавать экзамен по русскому, жить 5 лет в России не нужно. Как и отказываться от украинского гражданства. В течение трех месяцев заявление рассматривают и дают ответ. Если положительный, то в той же Ростовской области новому гражданину вручат и новый паспорт, передает "ТВ Центр". Что дальше - каждый решит для себя сам.

"Я думаю, что если этот процесс будет происходить поступательно и параллельно, то абсолютное большинство жителей Донбасса захотят получить российские паспорта, но лишь небольшая часть их уедет в Россию, опять же, это могут быть какие-то ситуативные поездки, поездки на обучение, поездки к родственникам, поездки для вахтовой, может быть, работы, но я думаю все равно они вернутся на Донбасс, рано или поздно, и большинство людей останется здесь трудиться и восстанавливать собственный регион", - считает завкафедрой политологии Донецкого национального университета Артем Бобровский.

Все это вызвало очень нервную реакцию обоих президентов Украины. И уходящего, и приходящего. Порошенко тут же появился на экране и призвал международных партнеров жестко осудить Россию и усилить режим международных санкций. Что до Зеленского, то сам он молчит. А его штаб заявил - выдачей паспортов Россия якобы признала себя в качестве государства-оккупанта. Такая реакция удивила Владимира Путина. И вот почему - Польша выдает карты поляка с 2009 года. То же делают Венгрия и Румыния.

Путин подчеркнул - указ сугубо гуманитарный. Его цель никакая не провокация, а помощь людям, которые лишены элементарных человеческих прав. Президент также обратил внимание, что украинские партнеры не стремятся решить этот вопрос путем диалога с людьми, которые живут на Донбассе. Напротив, делаются попытки так или иначе, сказал Путин, "нагнуть их силой". При поддержке США. Ничего удивительного в том, что Госдеп поддержал своих протеже.

Украина устроила истерику, потребовав созвать экстренное заседание Совбеза ООН. Путин спокойно парировал - "пусть обращаются, обсудим". Объяснять коллегам позицию России представителю нашей страны Василию Небензе пришлось с прописных истин.

"Послушав наших западных коллег, можно составить ложное впечатление о том, что Россия насильно заставляет граждан, жителей Украины, менять гражданство. И при этом, конечно же, ну как же без этого, нарушает Минские договоренности. Хочу все-таки еще раз спросить у вас: какой пункт Минских договоренностей мы нарушаем? Вы читали Минские договоренности? Президент России подписал указ, в соответствии с которым жителям ДНР и ЛНР предоставляется возможность получения гражданства России в упрошенном порядке. Для этого им не требуется, вы слышите меня - не требуется отказываться от украинского гражданства", - отметил Небензя.

Впрочем, в данном случае важна не оценка "некоторых" постоянных членов Совбеза, а оценка постоянных жителей Донбасса. И тех, кто делал многое, чтобы справедливость восторжествовала.

Тимур Абдуллаев, "В центре событий", "ТВ Центр".