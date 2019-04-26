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США выходят из Международного договора о торговле оружием

20:30
  • пятница
  • 26 апреля 2019

Важное заявление сделал в Индианаполисе Дональд Трамп

Вашингтон выходит из Международного договора о торговле оружием. Об этом объявил президент США Дональд Трамп.

"Я официально заявляю сегодня, что США отзовет свою подпись под этим совершенно вводящим в заблуждение соглашением", - подчеркнул он во время выступления на ежегодном собрании Национальной стрелковой ассоциации, которое проходит в Индианаполисе.

По его словам, скоро ООН получит официальное уведомление о том, что Вашингтон отказывается от соглашения, сообщает РИА Новости. На трибуне он подписал указание конгрессу остановить процесс ратификации договора.

Трамп добавил, что его администрация никому не отдаст суверенитет Америки. "Мы никогда не позволим иностранным бюрократам топтаться на Второй поправке (право на владение оружием, - прим. ред.)", - отметил хозяин Белого дома.

США подписали договор в 2013 году, еще когда президентом страны был Барак Обама. Тем не менее, они до сих пор не ратифицировали его. Соглашение уже ратифицировано 83 государствами. Москва пока его не ратифицировала.

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