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В крови умерших в "Матросской тишине" арестантов нашли метадон

21:36
  • пятница
  • 26 апреля 2019

Возбуждено уголовное дело

В ГСУ Следственного комитета России по Москве сообщили о возбуждении уголовного дела после того, как четверо арестантов получили острое наркотическое отравление. Один из них впоследствии скончался в помещении следственного изолятора.

Дело возбуждено по статьям "Незаконный сбыт наркотических средств", "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Халатность". Следствие установило, что в период с 22 по 24 апреля 2019 года на территории СИЗО на востоке Москвы лица, содержащиеся под стражей, приобрели наркотические вещества.

По словам старшего помощника главы ГСК СКР по городу Юлии Ивановой, трое пострадавших госпитализированы в различные медицинские учреждения. Расследование дела продолжается.

Как сообщает "Интерфакс", двое арестантов принимали метадон. Вещество было выявлено в ходе экспертизы. Ее результаты оказались основанием для отправки в следственные органы материалов прокурорской проверки для возбуждения уголовного дела.

Ранее сообщалось о том, что в СИЗО "Матросская Тишина" скончались двое следственно-арестованных. Еще четверо оказались в больницах. Все они находились в одной камере и якобы отравились метадоном. Позднее в управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве рассказали, что все столичные следственные изоляторы проверят после информации об отравлении наркотиками арестантов в "Матросской тишине".

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