Писатель Быков рассказал о причине отравления

По его словам, такое может случиться с каждым

Писатель и журналист Дмитрий Быков рассказал о том, почему его экстренно госпитализировали в Уфе 16 апреля. По его словам, он понятия не имеет о том, что произошло. Истинную причину отравления выяснят врачи.

"Может, инфекция. Может, съел что-то", - подчеркнул публицист. Он добавил, что его рвало, и он потерял сознание. Однако в произошедшем он не увидел ничего удивительного, так как, подобное может произойти со всеми при отравлении.

По его словам, сейчас он чувствует себя практически идеально, но слабость еще осталась, передает MK.RU. "Я уже действительно чувствую себя нормально. Знаете, я ведь не настолько болезненный человек, чтобы меня в субботу вырвало, а в следующую пятницу была отрыжка", - добавил он.

Ранее писатель и журналист сообщил, что он никому и никогда не расскажет всю правду о своей госпитализации в столице Башкирии. Он также отметил, что слухи о его смертельном заболевании и отеке мозга не были подтверждены ничем. А введение его в медикаментозный сон оказалось "совершенно необязательным".

16 апреля писателя госпитализировали в Уфе сразу после приземления в местном аэропорту. Туда он прилетел для чтения лекции. Публицист находился в тяжелом, но стабильном состоянии. Его на несколько дней ввели в состояние искусственной комы. Позднее Быкова перевезли в столичный госпиталь имени Бурденко. 21 апреля он пришел в сознание.