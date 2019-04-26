ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Писатель Быков рассказал о причине отравления

22:55
  • пятница
  • 26 апреля 2019

По его словам, такое может случиться с каждым

Писатель и журналист Дмитрий Быков рассказал о том, почему его экстренно госпитализировали в Уфе 16 апреля. По его словам, он понятия не имеет о том, что произошло. Истинную причину отравления выяснят врачи.

Вышедший из комы Быков подтвердил существование бога
"Надеюсь вернуться": Быков сделал заявление после комы

"Может, инфекция. Может, съел что-то", - подчеркнул публицист. Он добавил, что его рвало, и он потерял сознание. Однако в произошедшем он не увидел ничего удивительного, так как, подобное может произойти со всеми при отравлении.

По его словам, сейчас он чувствует себя практически идеально, но слабость еще осталась, передает MK.RU. "Я уже действительно чувствую себя нормально. Знаете, я ведь не настолько болезненный человек, чтобы меня в субботу вырвало, а в следующую пятницу была отрыжка", - добавил он. 

Ранее писатель и журналист сообщил, что он никому и никогда не расскажет всю правду о своей госпитализации в столице Башкирии. Он также отметил, что слухи о его смертельном заболевании и отеке мозга не были подтверждены ничем. А введение его в медикаментозный сон оказалось "совершенно необязательным".

16 апреля писателя госпитализировали в Уфе сразу после приземления в местном аэропорту. Туда он прилетел для чтения лекции. Публицист находился в тяжелом, но стабильном состоянии. Его на несколько дней ввели в состояние искусственной комы. Позднее Быкова перевезли в столичный госпиталь имени Бурденко. 21 апреля он пришел в сознание

Главное сегодня
Писатель и журналист Дмитрий Быков
Писатель и журналист Дмитрий Быков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.