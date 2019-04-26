Мать-героиня: в Петербурге женщина выносила кенгуренка

Также она стала родителем для еще одного малыша

В Санкт-Петербурге сотрудница Ленинградского зоопарка Елена Васильева позаботилась о новорожденном кенгуренке. Малышу не повезло. От него отказалась его родная мать.

На помощь кенгуренку пришла женщина, которая выходила его. Она на протяжении месяца носила его в вязаной сумке на груди.

Ее усилия не были потрачены даром. Как рассказали в пресс-службе Ленинградского зоопарка, он растет и отлично себя чувствует, сообщает "Российская Газета".

Интересно, что Елена является начальницей отдела контактных животных. До этого она уже становилась матерью-героиней. При себе Васильева носит вторую сумку. В ней сидит птенец крылана. От него также отказалась родная мать, родившая двойню. Воспитывать она решила только одного из птенцов.

При этом в пресс-службе зоопарка подчеркнули, что матери не так редко отказываются от детенышей в дикой природе. Даже, если они абсолютно здоровы. Как правило, в таких случаях шансов на выживание у них нет. Однако в условиях зоопарка брошенных детенышей могут выходить люди.