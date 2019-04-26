ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мать-героиня: в Петербурге женщина выносила кенгуренка

22:25
  • пятница
  • 26 апреля 2019

Также она стала родителем для еще одного малыша

В Санкт-Петербурге сотрудница Ленинградского зоопарка Елена Васильева позаботилась о новорожденном кенгуренке. Малышу не повезло. От него отказалась его родная мать.

На помощь кенгуренку пришла женщина, которая выходила его. Она на протяжении месяца носила его в вязаной сумке на груди.

Ее усилия не были потрачены даром. Как рассказали в пресс-службе Ленинградского зоопарка, он растет и отлично себя чувствует, сообщает "Российская Газета".

Интересно, что Елена является начальницей отдела контактных животных. До этого она уже становилась матерью-героиней. При себе Васильева носит вторую сумку. В ней сидит птенец крылана. От него также отказалась родная мать, родившая двойню. Воспитывать она решила только одного из птенцов.

При этом в пресс-службе зоопарка подчеркнули, что матери не так редко отказываются от детенышей в дикой природе. Даже, если они абсолютно здоровы. Как правило, в таких случаях шансов на выживание у них нет. Однако в условиях зоопарка брошенных детенышей могут выходить люди.

Главное сегодня
Кенгуренок
Кенгуренок
Кенгуренок
Кенгуренок
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.