Победа на "Голосе" исполнившей песню Началовой дочери Алсу обернулась грандиозным скандалом

Зрители набросились с упреками и обвинениями на десятилетнюю девочку

Десятилетняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова победила в шестом сезоне шоу "Голос. Дети". Первое место девочке отдали зрители, за нее проголосовали 56,5% посмотревших шоу.

Соперниками Микеллы в финале были Мариам Абделькадер, Роберт Багратян, Михаил Григорян, Валерий Кузаков, Ержан Максим, Анастасия Сисаури, Рената Таирова, Нино Чеснер. А наставниками в "Голосе" на этот раз выступили Валерий Меладзе, Светлана Лобода и Пелагея.

Примечательно, что в финал Абрамова могла бы и не попасть. За неделю до триумфа дочь Алсу уступила другим юным певцам по итогам голосования жюри и была вынуждена принять участие в дополнительном раунде.

Для прохода в заключительный этап Микелла бросила все силы. Девочка вышла на сцену с песней покойной Юлии Началовой "Герой не моего романа". Это покорило зрителей. Она набрала около 44% голосов телезрителей и получила право принять участие в финале.

Однако итоговое выступление Абрамовой поклонникам шоу не понравилось. В Сети разгорелся скандал из-за победы дочери Алсу. Народ усомнился даже в честности голосования.

Позже РБК и "Газета.ру" со ссылкой на собственные источники сообщили, что после победы Микеллы Абрамовой на шоу "Голос. Дети" началась проверка. Якобы "Первый канал" усмотрел признаки аномального голосования. Проверка инициирована, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников.