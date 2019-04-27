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"Это невыносимо больно": Галкин испугался за своих детей после скандала на "Голосе"

10:15
  • суббота
  • 27 апреля 2019

Телеведущий переживает из-за финала шоу

Финал шоу "Голос.Дети" завершился скандалом. Зрители усомнились в справедливости победы дочери Алсу Микеллы. На десятилетнюю девочку обрушилась волна критики.
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Не остался в стороне от скандала и ведущий Максим Галкин. Он не стал осуждать победителя, но отметил, что, по его мнению, лучшим исполнителем был Ержан Максим. 

"Считаю, что достойным победителем были бы Ержан Максим, либо Анастасия Иванова, либо Нино Чеснер. Это дети с фантастическими природными голосами", - написал юморист в Instagram, отвечая на вопрос одного из своих подписчиков. "Я в шоке от результата. В первый раз в таком настроении завершаю просмотр "Голоса", — добавил он.

Позже Галкин продолжил рассуждение о шоу, опубликовав видео в строиз. "Решил пройтись после просмотра финального шоу "Голос.Дети". Я просто поражен тем, как пел Ержан Максим. Фантастический, природный голос", - заявил артист. 

Галкин отметил, что подобные шоу смотреть довольно трудно. "Могу сказать, что это очень нервно. Я постараюсь сделать все, что бы мои дети никогда ни в каких конкурсах не участвовали. Потому что это невыносимо больно, особенно когда несправедливо", - заключил юморист.

Отметим, что после волны критики появилась информация о проверке результатов зрительского голосования. Якобы "Первый канал" изучит вероятность "накрутки" голосов.

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