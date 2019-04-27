"Очень здорово": улыбающаяся Варвара Караулова сделала первое заявление после выхода на свободу

Бывшая студентка МГУ покинула колонию условно-досрочно

Бывшая студента МГУ Варвара Караулова в субботу покинула колонию в Вологде, в которой отбывала срок за попытку вступить в запрещенную в России террористическую организацию "Исламское государство".

На коротком видео, опубликованном в Сети, Караулова покидает колонию с большим пакетом и быстро садится на заднее сидение автомобиля. Она улыбается, и говорит лишь два слова обступившим журналистам: "Очень здорово".

Караулова покинула колонию по решению Вологодского городского суда об условно-досрочном освобождении. В середине апреля суд удовлетворил ходатайство, поэтому Карауловой не придется досиживать оставшийся год и 10 месяцев из 4,5 лет колонии. Суд пришел к выводу, что бывшая студентка не представляет угрозы для общества и необходимости в ее изоляции нет.

Караулову задержали летом 2015 года при попытке пересечь турецко-сирийскую границу. Следствие усмотрело в этом попытку примкнуть к боевикам, сама студентка заявила, что хотела соединиться с любимым человеком, который оказался вербовщиком ИГ. Свой срок она получила в декабре 2016 года.