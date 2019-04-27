Путин предложил связать Азию и Европу глобальным маршрутом

Президент России принимает участие в пекинском форуме "Один пояс - один путь"

Россия рассматривает возможность состыковать Северный и Шёлковый морские пути, чтобы создать глобальный и конкурентный маршрут, который свяжет Азию с Европой. Такое заявление этим утром сделал Владимир Путин на полях масштабного форума "Один пояс - один путь". Сегодня в Пекине завершающий день работы площадки, в программе которого три заседания. Участники обсуждают широкий круг тем, связанных с евразийской интеграцией и не только, сообщает "ТВ Центр".

На фоне почетного караула и роскошного Дворца участники форума не отказывают себе в удовольствии сфотографироваться на телефон. Первых лиц стран Европы, Азии и Африки лично приветствует Си Цзиньпин.

Встретив Владимира Путина, которого глава Китая недавно назвал "своим самым близким другом", лидеры соседних государств вместе направляются за круглый стол. Обсуждаемый проект "Один пояс – один путь" предполагает тысячекилометровые экономические коридоры по суше и морям. Для этого требуется современная развитая транспортная инфраструктура. Владимир Путин подчеркнул, важнейшим приоритетом России является обновление и расширение автодорог, а также модернизация Транссиба и БАМа. К 2025 году планируется в полтора раза повысить пропускную способность этих железнодорожных магистралей.

"Большое внимание уделяем развитию Северного морского пути. Рассматриваем возможность состыковать его и китайский "Морской шёлковый путь", тем самым создать глобальный и конкурентный маршрут, связывающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию с Европой. Такой масштабный проект подразумевает тесное сотрудничество стран Евразии в наращивании транзитных перевозок, строительстве портовых терминалов, логистических центров. Приглашаем представленные здесь государства подключиться к его реализации", — сказал президент России Владимир Путин.

Другим принципиально важным направлением сотрудничества Владимир Путин назвал создание общей энергетической инфраструктуры. В прошлом году поставки российского сжиженного природного газа за рубеж увеличились более чем на 70% – и достигли 27 млрд кубометров. В ближайшие двадцать лет, по словам российского лидера, этот показатель планируется увеличить почти в четыре раза. Для этого на севере и Дальнем Востоке будут построены новые заводы, реализованы амбициозные проекты.

"Как вы знаете, Россия активно занимается расширением сети трансграничных нефте- и газопроводов. Полным ходом идёт прокладка трубопроводной системы "Сила Сибири" для надёжных и бесперебойных поставок природного газа в Китай и во весь Азиатско-Тихоокеанский регион. В завершающей стадии находится и строительство газопроводов в европейской части России: "Северный поток" по дну Балтийского моря и "Турецкий поток" по дну Чёрное моря, призванных повысить энергобезопасность Европы", — отметил Путин.

Наконец, третьим принципиальным фактором стабильного экономического роста является строительство открытого цифрового пространства и единой системы телекоммуникаций. В ближайшие годы Россия планирует начать эксплуатацию сетей пятого поколения. А вместе с государствами – членами ЕврАзЭС наша страна уже внедряет универсальные стандарты обмена и защиты информации. Идею наращивать сотрудничество в сфере цифровой экономики в своем выступлении активно Си Цзиньпин. Также лидер КНР призвал совместно противостоять протекционизму.

"В настоящее время мировая экономика переживает сложный период, в котором наблюдается укрепление факторов неопределенности и нестабильности. В этом контексте становится еще более важным еще сильнее содействовать взаимосвязанности", — заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

До начала пресс-конференции по итогам форума «Один пояс – один путь» прошла общая фотосессия. Ее Владимир Путин покинул в обществе главы Таджикистана Эмомали Рахмона. Саммит в Китае стал настоящим марафоном двусторонних встреч. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, рассказал, что в ходе одной из них — с Си Цзиньпина и Владимира Путина, обменялся мнениями по международным проблемам, включая ситуацию в Сирии, Ливии и Венесуэле.

Егор Киселёв, "ТВ Центр"