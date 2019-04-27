Сразу две трагедии произошли на востоке страны

На Шри-Ланке прогремели новые взрывы и жертвы. Сразу две трагедии произошли на востоке страны. Там силовики проводили антитеррористические рейды", передает "ТВ Центр".

В ходе одного из них группа боевиков устроила перестрелку с полицией и несколько самоподрывов. Погибли 15 человек, в том числе, женщины и шесть детей. Во время другого рейда несколько подозреваемых открыли огонь. Погибли два исламиста и один мирный житель. В ходе Обысков правоохранители изъяли взрывчатку, детонаторы и флаги запрещённой в России террористической группировки "Исламское государство".

Серия терактов сотрясла государство 21 апреля. Тогда в день празднования католической Пасхи в трех городах прогремело восемь взрывов, в результате которых погибли более 300 человек, сотни пострадали. После этого в стране был введен комендантский час, не работают школы.

Ряд крупных российских туроператоров приостановили продажи путевок на Шри-Ланку.