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На Шри-Ланке прогремели новые взрывы

11:26
  • суббота
  • 27 апреля 2019

Сразу две трагедии произошли на востоке страны

На Шри-Ланке прогремели новые взрывы и жертвы. Сразу две трагедии произошли на востоке страны. Там силовики проводили антитеррористические рейды", передает "ТВ Центр".

В ходе одного из них группа боевиков устроила перестрелку с полицией и несколько самоподрывов. Погибли 15 человек, в том числе, женщины и шесть детей. Во время другого рейда несколько подозреваемых открыли огонь. Погибли два исламиста и один мирный житель. В ходе Обысков правоохранители изъяли взрывчатку, детонаторы и флаги запрещённой в России террористической группировки "Исламское государство".

Серия терактов сотрясла государство 21 апреля. Тогда в день празднования католической Пасхи в трех городах прогремело восемь взрывов, в результате которых погибли более 300 человек, сотни пострадали. После этого в стране был введен комендантский час, не работают школы.

Ряд крупных российских туроператоров приостановили продажи путевок на Шри-Ланку.

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