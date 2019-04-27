Православные отмечают Великую Субботу

Верующие готовятся к Пасхе и ждут схождения Благодатного огня в Иерусалиме

Православные христиане сегодня отмечают Великую Субботу. Верующие готовятся к празднику Пасхи и ждут схождения Благодатного огня в Иерусалиме.

В Москве литургию в Храме Христа Спасителя возглавил Патриарх Кирилл, сообщает "ТВ Центр". Суббота является последним днем Страстной недели. Иисус Христос завершил свою земную жизнь, но уже близок момент его воскресения, которого ждут все христиане.

Сегодня освящают куличи и пасхальные яйца. А ночью в храмах состоится главная служба года и крестный ход.