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Победитель конкурса "Лидеры России" провела мастер-класс для школьников

11:46
  • суббота
  • 27 апреля 2019

Диляра Хисамова посетила родную школу в Царицыно

Влияние мотивации, карьерные стереотипы, а также главные факторы успеха. В Москве состоялся образовательный мастер-класс в рамках проекта “Моя родная школа”.

Инициативу разработала платформа "Россия - страна возможностей" совместно с Российским движением школьников. Победитель конкурса управленцев “Лидеры России” — Диляра Хисамова провела открытый урок для старшеклассников. Финалистка посетила родную школу в Царицыно, поделилась с учащимися своим опытом и знаниями. Подобные мастер-классы сейчас проводятся по всей стране, передает "ТВ Центр".

"В рамках данного мастер-класса мы проводим карьерную профориентацию, а также рассказываем ребятам какие там мифы существуют о формировании карьеры, на что нужно обращать внимание, как важно быть про-активными, как важно уже сейчас формировать такое понятие, как "я - бренд", — сказала Хисамова.

По ее мнению, все эти вещи очень важно услышать старшеклассникам в 9-10 классах, которые уже сейчас стоят на пути определения своего будущего.

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