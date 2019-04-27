ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Команда Зеленского: мир в Донбассе по плану России - не для патриотов

10:46
  • суббота
  • 27 апреля 2019

Представитель избранного президента Украины признался в отсутствии четкого плана по прекращению конфликта на востоке страны

Представитель команды избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мир на востоке страны наступит на условиях Киева. Он признал, что метода, который поможет закончить войну, нет ни у одной из сторон.

"Если пойти по принципу и тем предложениям, которые звучат от России, то можно было бы, наверное, прийти к этому миру, но я думаю, что ни одному патриоту этой страны такой путь неприемлем", — сказал Разумков в эфире телеканала "112 Украина".

Он прокомментировал решение президента России Владимира Путина об упрощенной схеме выдачи российских паспортов жителям Донбасса, назвав его фактическим признанием региона Москвой. Далее Разумков обвинил российские власти в агрессии и добавил, что наступление мира на условиях России именно поэтому является неприемлемым "ни для одного патриота этой страны".

В среду Владимир Путин сообщил о подписании указа об упрощенном процессе приема документов от жителей Донбасса для получения российского гражданства. Согласно документу, заявления должны рассматривать не дольше трех месяцев.

Главное сегодня
Ситуация в Донбассе
Ситуация в Донбассе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.