Команда Зеленского: мир в Донбассе по плану России - не для патриотов

Представитель избранного президента Украины признался в отсутствии четкого плана по прекращению конфликта на востоке страны

Представитель команды избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мир на востоке страны наступит на условиях Киева. Он признал, что метода, который поможет закончить войну, нет ни у одной из сторон.

"Если пойти по принципу и тем предложениям, которые звучат от России, то можно было бы, наверное, прийти к этому миру, но я думаю, что ни одному патриоту этой страны такой путь неприемлем", — сказал Разумков в эфире телеканала "112 Украина".

Он прокомментировал решение президента России Владимира Путина об упрощенной схеме выдачи российских паспортов жителям Донбасса, назвав его фактическим признанием региона Москвой. Далее Разумков обвинил российские власти в агрессии и добавил, что наступление мира на условиях России именно поэтому является неприемлемым "ни для одного патриота этой страны".

В среду Владимир Путин сообщил о подписании указа об упрощенном процессе приема документов от жителей Донбасса для получения российского гражданства. Согласно документу, заявления должны рассматривать не дольше трех месяцев.