Спасатели 10 часов тушили пожар на "Красмаше"

Пожару присвоен максимальный ранг сложности

Около десяти часов понадобилось спасателям для ликвидации крупного пожара на территории оборонного завода "Красмаш", где производят ракеты "Сармат" и "Синева", передает "ТВ Центр".

Огонь вспыхнул в пятницу вечером, очаг находился на складе с холодильным оборудованием. У здания обрушилась кровля.

Эти помещения на территории оборонного предприятия сдавались в аренду, как сообщается, объектам, на которых хранится боевая техника, ничего не угрожало. Они стоят на удалении.

Пожару присвоили максимальный ранг сложности, его площадь составила 20 тысяч квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет, причины возгорания также устанавливаются.