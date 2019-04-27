Караулова досрочно покинула колонию

Отбывавшая срок за попытку примкнуть к ИГ бывшая студентка МГУ вышла на свободу

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, арестованная за попытку примкнуть к террористам, сегодня вышла на свободу. Ранее суд удовлетворил ходатайство адвоката об условно-досрочном освобождении, передает "ТВ Центр".

Наказание девушка отбывала в колонии общего режима в Вологде. Вместо четырёх с половиной лет она провела за решёткой около двух с половиной. В течение оставшейся части срока она не имеет права менять место жительства и работу без ведома надзорных органов.

Студентка второго курса была задержана в 2015-м году при попытке попасть в Сирию. С ней было ещё 13 россиян. Все они собирались присоединиться к запрещённой в России группировке "Исламское государство".