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Украинский миллионер Павел Климец задержан в Москве за дачу взятки

12:32
  • суббота
  • 27 апреля 2019

До нового рассмотрения дела бизнесмен останется под стражей

Задержанный в Москве украинский бизнесмен Павел Климец подозревается в даче взятки в особо крупном размере. В настоящее время он находится в СИЗО, куда был помещен еще 12 апреля, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. 

По информации издания, Климец неоднократно получал предложения о продаже своего бизнеса в самопровозглашенных ДНР и ЛНР под угрозой полного отчуждения активов.     

Сообщается, что защитники украинского бизнесмена добились в апелляционной инстанции Мосгорсуда нового рассмотрения дела. Пока же Климец остается под стражей.

Дата нового разбирательства пока не назначена.

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