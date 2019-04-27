Украинский миллионер Павел Климец задержан в Москве за дачу взятки

До нового рассмотрения дела бизнесмен останется под стражей

Задержанный в Москве украинский бизнесмен Павел Климец подозревается в даче взятки в особо крупном размере. В настоящее время он находится в СИЗО, куда был помещен еще 12 апреля, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации издания, Климец неоднократно получал предложения о продаже своего бизнеса в самопровозглашенных ДНР и ЛНР под угрозой полного отчуждения активов.

Сообщается, что защитники украинского бизнесмена добились в апелляционной инстанции Мосгорсуда нового рассмотрения дела. Пока же Климец остается под стражей.

Дата нового разбирательства пока не назначена.