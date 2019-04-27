В Крыму ночью на трассе лоб в лоб столкнулись две иномарки

Последствия аварии ликвидировали два десятка человек

В Крыму на трассе Симферополь — Ялта ночью столкнулись две иномарки. ДТП произошло близ села Лозовое, передает РИА Новости со ссылкой на крымское управление МЧС.

По информации спасателей, 27 апреля в 00.09 поступило сообщение о ДТП с участием двух автомобилей Chevrolet-Lacetti и Mersedes Vito. Официально подтверждено, что в результате аварии есть пострадавшие.

Очевидцы сообщают в соцсетях, что в ДТП погибли четыре человека, двое пострадали. Столкновение произошло из-за выезда одной из иномарок на встречную полосу.

На месте аварии последствия ДТП ликвидировали более двух десятков человек.