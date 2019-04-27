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Путин подумает об упрощенном гражданстве РФ для всех украинцев

13:09
  • суббота
  • 27 апреля 2019

Президент России отметил, что решение о паспортизации жителей Донбасса не являлось спонтанным

Российский президент Владимир Путин не исключил, что упрощенный порядок предоставления российского гражданства может быть введен не только для жителей Донбасса, но и в отношении всех украинцев. Об этом он заявил на пресс-конференции в Пекине.

"Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство", — заявил он на пресс-конференции в Пекине.

Он объяснил, что решение подписать указ 24 апреля об упрощенном порядке выдачи паспортов России жителям Донбасса, не было спонтанным, передает "Интерфакс".

"Мы все просчитали и количество возможных претендентов на наши паспорта, и количество пенсионеров из этого числа", — отметил российский президент.

Кроме того, он назвал "страшилками" опасения, что массовый прием в гражданство дорого обойдется российскому бюджету. По словам Путина, расходы могут достичь 100 млрд рублей за несколько ближайших лет.

Указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей предполагает рассмотрение заявления в течение трех месяцев. По словам Путина, указ носит гуманитарный характер.

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