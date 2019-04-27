Путин рассказал о "страшилках" вокруг выдачи паспортов России украинцам

Российский президент завершает визит на пекинский форум

Москва рассматривает возможность предоставлять гражданство в упрощённом порядке не только жителям Донбасса, а гражданам всей Украины, заявил сегодня Владимир Путин. Глава государства дал пресс-конференцию по итогам визита в Китай, на которой рассказал о темах, которые хотел бы обсудить с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Также он дал оценку приговору Марии Бутиной, прокомментировал ситуацию в Идлибской зоне деэскалации и многое другое, сообщает "ТВ Центр".

На полях форума лидеры европейских, азиатских и африканских государств обсуждали не только экономику. А потому на итоговой пресс-конференции журналисты задали Владимиру Путину множество вопросов о событиях, происходивших параллельно с саммитом в Китае. В частности, о бурной реакции на упрощенный порядок выдачи российских паспортов жителям Донбасса.

"Эти страшилки вбрасываются безусловно теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе. Второе, мы ведь не только людям, которые проживают, в ЛНР или ДНР, предоставляем вот такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство. Все социальные обязательства, абсолютно все социальные выплаты, пенсии, их повышение этих пенсий, будут исполнены", — сообщил Путин.

Он добавил, что в следующие несколько лет цифра может достичь ста миллиардов. Для экономики России эта нагрузка не является критической, что может поставить под вопрос исполнение обязательств перед российскими пенсионерами, отметил Путин.

Путина спросили: предстанет ли он перед недавно избранным президентом Украины и о чем может идти речь на этой встрече.

"Владимир Зеленский пока еще не возведен в ранг святых, он не Господь Бог, вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве. Если у нас когда-то будет встреча, начнутся какие-то переговоры, чего я не исключаю, то мы, прежде всего, должны будем говорить о том, как закончить конфликт на юго-востоке Украины. А здесь, на мой взгляд, есть только один способ — исполнение Минских договоренностей. Но, к сожалению, еще перед выборами господин Зеленский заявил о том, что не собирается подписывать декрет или указ, как он там называется, об амнистии — это первое. Второе, — не согласен предоставить этим территориям особый статус", — подчеркнул президент России.

Спрашивали российского лидера и о громком деле Марины Бутиной – студентки, которую накануне американский суд приговорил к 18 месяцам заключения. Ей инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США.

"Непонятно, за что ее осудили. Какое преступление она совершила? Я думаю, это тот самый случай, который называется "спасение лица" или "борьба за честь погон". То есть взяли, схватили, посадили девчонку за решетку. А предъявить-то нечего! Ну нечего предъявлять! Так уж, чтобы не выглядело совсем нелепо, воткнули 18 месяцев, чтобы показать, что она в чем-то виновата", — отметил Путин.

Возвращаясь к основной повестке форума "Один пояс – один путь", Владимира Путина спросили: не выйдет ли так, что промышленный гигант — Китай, окажется главной и единственной заинтересованной стороной. Проект предполагает тысячекилометровые экономические коридоры транспортировки грузов по суше и морям.

"Заинтересована ли в этом Россия? Ну, конечно, да. При растущем объеме товарооборота мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы увеличить объем транзитного своего потенциала. Через Транссиб, через БАМ, в который мы собираемся вкладывать большие деньги. Через автомобильный транспорт и автомобильные дороги, которые мы собираемся развивать. У нас запланированы триллионы рублей на развитие инфраструктуры", — сказал президент России.

За несколько часов до начала пресс-конференции участники форума собрались за круглым столом. Владимира Путина в зал сопровождал Си Цзиньпин, который назвал российского лидера "своим самым близким другом". В своем выступлении Владимир Путин особо подчеркнул важность создания общей энергетической инфраструктуры. В прошлом году поставки российского сжиженного природного газа за рубеж увеличились более чем на 70%, достигнув 27 млрд кубометров. В ближайшие двадцать лет, по словам российского лидера, этот показатель планируется увеличить почти в четыре раза. Для этого на севере и Дальнем Востоке будут построены новые заводы, реализованы амбициозные проекты.

"Россия активно занимается расширением сети трансграничных нефте- и газопроводов. Полным ходом идёт прокладка трубопроводной системы "Сила Сибири" для надёжных и бесперебойных поставок природного газа в Китай и во весь Азиатско-Тихоокеанский регион. В завершающей стадии находится и строительство газопроводов в европейской части России: "Северный поток" по дну Балтийского моря и "Турецкий поток" по дну Чёрное моря, призванных повысить энергобезопасность Европы", — подчеркнул Путин.

Еще принципиальным фактором стабильного экономического роста является строительство открытого цифрового пространства и единой системы телекоммуникаций. В ближайшие годы Россия планирует начать эксплуатацию сетей пятого поколения. А вместе с государствами – членами ЕАЭС наша страна уже внедряет универсальные стандарты обмена и защиты информации. Идею наращивать сотрудничество в сфере цифровой экономики в своем выступлении активно поддержал Си Цзиньпин. Также лидер КНР призвал совместно противостоять протекционизму.

"В настоящее время мировая экономика переживает сложный период, в котором наблюдается укрепление факторов неопределенности и нестабильности. В этом контексте становится еще более важным еще сильнее содействовать взаимосвязанности", — сказал председатель КНР Си Цзиньпин.

Форум в Китае стал марафоном двусторонних встреч. Путин обменялся мнениями с зарубежными коллегами по международным проблемам: в КНДР, Сирии, Ливии и Венесуэле, множеству других волнующих вопросов. Детали серьезных обсуждений и договоренностей остались за закрытыми дверями. На итоговой фотосессии участники улыбались и, похоже, даже шутили.

Егор Киселёв, "ТВ Центр"