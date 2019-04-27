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Конкурс "Цифровой прорыв" определит лучших молодых специалистов

15:25
  • суббота
  • 27 апреля 2019

Отбор будет проходить в 40 городах через онлайн-тестирование

Платформа "Россия — страна возможностей" запустила конкурс "Цифровой прорыв". Лучших IT-специалистов, дизайнеров и управленцев будут отбирать в 40 городах с помощью онлайн-тестирований и хакатонов, передает "ТВ Центр".

Соревнования, на которых участникам предстоит объединиться в команды и сообща решить поставленные перед ними задачи. Главная цель проекта в создании новых возможностей цифровой экономики. По результатам конкурса у лучших участников будет возможность получить грант от фонда содействия инновациям на развитие своего проекта.

"Данный формат позволяет раскрыть потенциал человека, дать ему новые знания, опыт работы в команде, опыт решения прикладных задач, что значительно прокачивает человека в его навыках, в его компетенциях и тот опыт, который люди получают за два дня он намного полезнее, чем порой недели теоретических занятий", — сказал руководитель проекта Олег Мансуров.

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