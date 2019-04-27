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Брошенная в день рождения Меланья Трамп стала посмешищем

13:59
  • суббота
  • 27 апреля 2019

Неудачное фото разместила администрация президента США

Администрация американского президента Дональда Трампа поздравила его супругу Меланью с 49-летие, разместив в Twitter ее фотографию. Однако, как посчитали читатели, фото получилось не очень удачным.

На фотографии супруга президента в одиночестве сидит на длинном диване в Овальном кабинете Белого дома в окружении толпы осаждающих ее журналистов. На ее лице отражается возмущение. Не исключено, что фото сделано незадолго до того, как к ней присоединился оставивший ее в одиночестве супруг.

Читатели Twitter сделали из фото мем, "подсаживая" к Меланье то президента России Владимира Путина, то самого Трампа в трико и майке с куском пиццы в руке. Другие посчитали, что лучшим ее спутником на день рождения является как раз пустая диванная подушка.

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Меланья Трамп
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