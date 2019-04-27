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Выплатами пострадавшим от лесных пожаров займется правительство

14:39
  • суббота
  • 27 апреля 2019

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин

Владимир Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий природных пожаров в Забайкалье. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Правительству РФ поручено обеспечить выплату компенсаций пострадавшим из федерального бюджета, а также как можно скорее восстановить объекты социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. Особый противопожарный режим сейчас действует в 34-х регионах России, передает "ТВ Центр".

Самая сложная ситуация остаётся в Забайкалье. Огнём охвачено несколько тысяч гектаров. Жителям категорически запрещено разводить костры и поджигать сухую траву. Возгорания зафиксированы также в Хабаровском и Приморском краях и Амурской области.

Мониторинг ситуации ведётся с помощью беспилотников. В борьбе с огнём задействованы несколько тысяч человек.

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Последствия природных пожаров
Последствия природных пожаров
Последствия природных пожаров
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