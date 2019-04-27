В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Храм Гроба Господня был заполнен до отказа

Тысячи верующих дождались схождения в храме Гроба Господня в Иерусалиме Благодатного огня. Он символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, а его появление называют чудом.

Очевидцы сообщают о до отказа заполненном местными православными и иностранными паломниками.

Ближе к полуночи частицу огня доставят в московский храм Христа Спасителя, к началу патриаршей пасхальной службы, а также в десятки российских регионов, передает "ТВ Центр".

В Москве литургию в Храме Христа Спасителя возглавил Патриарх Кирилл.

Суббота является последним днем Страстной недели. Иисус Христос завершил свою земную жизнь, но уже близок момент его воскресения, которого ждут все христиане. Сегодня освящают куличи и пасхальные яйца. А ночью в храмах состоится главная служба года и крестный ход.