Как живет отец Юлии Началовой

Родные певицы без своей дочери уже более 40 дней

Поклонники Юлии Началовой без своей любимой певицы уже более 40 дней. Жажду любопытных подробностей, связанных с ней, ежедневно утоляют журналисты. Но самую большую скорбь испытывают, конечно, близкие.

Отец певицы Виктор Началов является известным композитором, продюсером и аранжировщик. Немногие знают, что он писал песни не только для дочери, но и для Ирины Понаровской, а также многих других артистов.

Он признавался, что уход дочери частично связан с ее собственной халатностью и отказом от квалифицированного лечения.

Он до сих пор тяжело переносит смерть дочери. На съемках у Андрея Малахова мать певицы не смогла сдержать слез и покинула передачу, а сам Виктор просил прекратить съемку, пишут "Дни.ру".

Потом начались выяснения в том, кто виноват в случившемся. Однако сам Виктор считает, что обвинять кого-то уже поздно. По его мнению, дочери нужно было никого не слушать и самой беречь свое здоровье.

Юлия Началова скончалась в больнице 16 марта от заражения крови. Ей было 38 лет. Похороны прошли на Троекуровском кладбище. У певицы осталась 12-летняя дочь Вера