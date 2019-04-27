Аллепо подключат к широкополосному интернету

В первую очередь, связью обеспечат социальные объекты, а затем жилые дома

Жители восточных районов сирийского города Алеппо скоро смогут пользоваться высокоскоростным интернетом. Треть работ по укладке оптического кабеля уже выполнена. В итоге связью будут обеспечены школы, больницы, административные здания и жилые дома. Это очень важное направление в плане послевоенного восстановления инфраструктуры сирийских городов, считают власти и сами жители, передает "ТВ Центр".

Компьютерный клуб в центре Алеппо. Представить такое ещё год назад было невозможно. Раньше здесь звучали разрывы снарядов. Сегодня подобный шум только в компьютерных играх.

"Сейчас дети с удовольствием приходят сюда в выходные, чтобы поиграть", — рассказал директор интернет-клуба Мухаммад Каярви.

Длина паутины оптико-волоконного кабеля почти пять километров. Его укладывают метр за метром. Работы планируют завершить меньше, чем через месяц.

"В этой траншее мы укладываем сразу несколько кабелей. Один для интернета, другой для домашнего телефона. Все это для городских школ, больниц и, конечно же, для простых людей. После того как мы закончим, в городе появится 4,5 тысячи новых абонентов и интернет точек. Сейчас это очень важно потому, что во время войны все коммуникации интернет и телефонной связи были уничтожены", — сообщил замдиректора строительной компании Тэдж Рахму.

Производящий интернет-провода завод работает уже больше двух лет и спрос на его продукцию только растет. Более 60 видов продукции. Кабели промышленные, высоковольтные, телефонные, антенные.

"Во время войны боевики украли и вывезли практически всю медь. Мы долго не могли найти сырье. Сейчас появились поставщики. Здесь было все разрушено. Почти два года мы восстанавливали производство и само здание", — сказал директора Завода Махмуд Фаруати.

На заводе трудятся 35 человек. Процесс практически полностью автоматизирован, потому больше не требуется.

"До войны я работал на фабрике по пошиву одежды. Когда началась война, ее взорвали боевики. Я долгое время не мог найти работу, когда террористов выгнали отсюда, начали открываться предприятия и вот я устроился сюда. Работаю уже два года, меня научили всему что нужно", — сообщил рабочий завода Фахим Шауи.

Новые предприятия в Алеппо открываются постоянно. Все меньше город напоминает руины. Возвращаются и местные жители, бежавшие от войны. Теперь у них есть возможность звонить друзьям и родным. Быть, что называется, всегда на связи.

Павел Прокопенко, Сирия "ТВ Центр"