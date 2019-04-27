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В Москве побит температурный рекорд

17:09
  • суббота
  • 27 апреля 2019

Предыдущая пиковая отметка в этот день наблюдалась в 2001 году

В субботу в Москве установлен новый температурный рекорд. На главной московской метеостанции на ВДНХ воздух прогрелся до 24,2 градуса. Об этом сообщили "Интерфаксу" в метеобюро.

Предыдущий температурный рекорд этого дня был установлен в 2001 году. Тогда в Москве температура поднялась до 24,1 градуса.

Впрочем, ранее синоптики предупреждали, что после нескольких теплых дней столицу ожидает похолодание. Так, в ночь на понедельник, а также на вторник температура может опуститься ниже нуля, по области — до минус четырех градусов.

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