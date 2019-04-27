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Первый канал увидел "аномальности" при подсчете голосов финала шоу "Голос. Дети"

17:54
  • суббота
  • 27 апреля 2019

Телезрителей возмутили результаты шестого сезона конкурса

Первый канал вновь проверит результаты финала конкурса "Голос.Дети". Поводом для пересчета голосования стала волна возмущения, которая поднялась после того как финалистом конкурса стала дочь певицы Алсу десятилетняя Микелла Абрамова.

В пресс-службе канала РИА Новости рассказали, что "во время финала шестого сезона проекта "Голос. Дети" оператором голосования были отмечены некоторые аномальности". Впрочем, с выводами там спешить не стали отметив, что будет проведена детальная проверка.

В пятницу на Первом канале состоялся финальный выпуск шестого сезона проекта, в который вышли Микелла Абрамова, Валерий Кузаков и Ержан Максим. Дочь Алсу получила 56,5% голосов зрителей.

Однако результат возмутил множество телезрителей, болевших за других участников шоу. Многие посчитали, что голосование оказалось жульническим, а Микелла выиграла незаслуженно.

Не остался в стороне от скандала и ведущий Максим Галкин. По его словам, он болел за другого исполнителя, а теперь находится в шоке от результата голосования. Он добавил, что участвовать в таких конкурсах "невыносимо больно, особенно когда несправедливо".

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