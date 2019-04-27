Под Хабаровском разбился глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока

Крушение Як-18 произошло недалеко от аэродрома Калинка

Близ Хабаровска при крушении легкомоторного самолета Як-18 погибли два человека. Один из них — президент Федерации авиаспорта Дальнего Востока Владимир Левшин. Второй жертвой стал владелец самолет Сергей Ланкин, передает РИА Новости.

Крушение произошло в субботу днем недалеко от аэродрома Калинка. В числе версий падения Як-18 рассматриваются ошибка пилота, погодные условия и техническая неисправность.

Уголовное дело возбуждено о нарушениях правил эксплуатации воздушного средства.