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Под Хабаровском разбился глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока

18:49
  • суббота
  • 27 апреля 2019

Крушение Як-18 произошло недалеко от аэродрома Калинка

Близ Хабаровска при крушении легкомоторного самолета Як-18 погибли два человека. Один из них — президент Федерации авиаспорта Дальнего Востока Владимир Левшин. Второй жертвой стал владелец самолет Сергей Ланкин, передает РИА Новости.

Крушение произошло в субботу днем недалеко от аэродрома Калинка. В числе версий падения Як-18 рассматриваются ошибка пилота, погодные условия и техническая неисправность.

Уголовное дело возбуждено о нарушениях правил эксплуатации воздушного средства.

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Самолет Як-18
Самолет Як-18
Самолет Як-18
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