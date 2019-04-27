В Гонконге кинозрители побили мужчину за спойлер финала "Мстителей"

Фанаты сериала не простили незнакомцу испорченных ожиданий просмотра киноленты

В Гонконге посетители кинотеатра избили мужчину, испортившего им предвкушение от просмотра последней части киносаги "Мстители: Финал". Как сообщается, посетители ждали время начала своего сеанса, когда из группы только что посмотревших фильм отделился мужчина и начал кричать чем закончится финал "Мстителей".

Такого безобразия фанаты сериала стерпеть не смогли и накинулись на него с кулаками, передает РИА Новости. Новость с фотографией потрепанного мужчины разошлась в соцсетях, однако большинство неравнодушных посчитали, что тот получил по заслугам.

Ранее создатели фильма даже записали видеообращение, в котором просили уже посмотревших не рассказывать финал другим, чтобы не портить впечатление от просмотра.