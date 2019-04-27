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Малахов обнародовал последнее сообщение Началовой

21:29
  • суббота
  • 27 апреля 2019

Запись прокрутили в эфире программы

Андрей Малахов посвятил выпуск своей программы "Привет, Андрей" памяти Юлии Началовой. В эфире было обнародовано последнее аудиосообщение артистки.
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Судя по записи, певица, находясь на больничной койке, дала распоряжение своему пиар-менеджеру. Через день после этого Юлию ввели в кому. На записи голос Началовой звучит слабым и болезненным.

"Аня. Надо написать, что натерла ножку от каблуков. Не надо упоминать суставы. Сустав там не вздулся. Просто натерла ногу", - отдавала распоряжения артистка.

Также Началова, судя по всему, была огорчена сообщениями в СМИ и требовала, чтобы агент погасила шумиху. "И исправь ошибки там. Нужно немножко жестче написать. Приведи в пример всех артистов, которых недавно показывали. Скажи, чтобы они не занимались враньем, ахинеей. Не приписывали здоровым людям какие-то страшные болезни", - отметила Юлия.

Исаева выполнила все требования Началовой. Она резко отвечала журналистам и всячески пыталась пресечь слухи о тяжелом состоянии певицы. Но артистку это не спасло. Юлия скончалась 16 марта.

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