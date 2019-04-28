ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Хочу стать как мама": Вера Алдонина впервые после смерти Началовой появилась на ТВ

10:10
  • воскресенье
  • 28 апреля 2019

Девочка держится очень стойко

Андрей Малахов собрал в студии своей программы "Привет, Андрей" родных и близких Юлии Началовой. Выпуск шоу был посвящен памяти певицы.
Жена-красавица Евгения Алдонина. 10 фото из жизни Ольги

Свое первое интервью дала 12-летняя дочь артистки Вера Алдонина. Девочка стойко держалась всю программу. 

Собравшиеся в студии бурно отреагировали на появление Веры. Гости программы заявили, что девочка очень похожа на отца - Евгения Алдонина. Вера тут же нашла, что ответить. "От мамы у меня глаза", - сказала  она с улыбкой.

По словам Веры, отвлечься ей помогает участие в музыкальных конкурсах. На сцене она чувствует себя прекрасно и может забыть о бедах. Со своим будущим дочь Началовой уже определилась. "Хочу стать как мама певицей, но с уклоном больше в актрисы", - призналась она.

Высказался об успехах Веры дедушка Виктор. "Конечно, она переживает, но держится. Школа ее сильно отвлекает. Она у нас молодец. Делает успехи по игре на фортепиано. Мы связываем с ней большие надежды. Все данные, чтобы успешно реализовать себя в жизни, у нее есть", - пояснил Началов. 

В финале программы Вера Алдонина сыграла на фортепиано. Выступление она посвятила памяти мамы, которая умерла 16 марта.

Новости по теме
Евгений Алдонин, Вера Алдонина и Юлия Началова
Евгений Алдонин, Вера Алдонина и Юлия Началова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.