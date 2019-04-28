"Хочу стать как мама": Вера Алдонина впервые после смерти Началовой появилась на ТВ

Девочка держится очень стойко

Андрей Малахов собрал в студии своей программы "Привет, Андрей" родных и близких Юлии Началовой. Выпуск шоу был посвящен памяти певицы.

Свое первое интервью дала 12-летняя дочь артистки Вера Алдонина. Девочка стойко держалась всю программу.

Собравшиеся в студии бурно отреагировали на появление Веры. Гости программы заявили, что девочка очень похожа на отца - Евгения Алдонина. Вера тут же нашла, что ответить. "От мамы у меня глаза", - сказала она с улыбкой.

По словам Веры, отвлечься ей помогает участие в музыкальных конкурсах. На сцене она чувствует себя прекрасно и может забыть о бедах. Со своим будущим дочь Началовой уже определилась. "Хочу стать как мама певицей, но с уклоном больше в актрисы", - призналась она.

Высказался об успехах Веры дедушка Виктор. "Конечно, она переживает, но держится. Школа ее сильно отвлекает. Она у нас молодец. Делает успехи по игре на фортепиано. Мы связываем с ней большие надежды. Все данные, чтобы успешно реализовать себя в жизни, у нее есть", - пояснил Началов.

В финале программы Вера Алдонина сыграла на фортепиано. Выступление она посвятила памяти мамы, которая умерла 16 марта.