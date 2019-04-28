Зеленский публично обратился к Путину

Украинский президент ответил на предложение властей России выдавать паспорта жителям Донбасса по упрощенной схеме

Избранный украинский президент Владимир Зеленский обратился к российским властям, призвав не тратить времени на раздачу паспортов гражданам Украины. Он заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят. Так он отреагировал на решение президента России Владимира Путина дать возможность гражданам Украины получать российское гражданство по упрощенной схеме.

"Я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят", — написал Зеленский в Facebook.

Он заметил, что Украина сама готова предоставлять убежище и гражданство тем, кто хочет "бороться за свободу".

Ранее на этой неделе Путин подписал указ, разрешающий жителям Донбасса получать паспорта России по упрощенной схеме. Президент подчеркнул, что не намерен создавать проблемы Киеву, а решение продиктовано гуманитарными соображениями.

Накануне, находясь с визитом в Пекине, Путин сообщил о готовности предоставлять в упрощенном режиме всем гражданам Украины.