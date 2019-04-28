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Православный мир отмечает Пасху

11:40
  • воскресенье
  • 28 апреля 2019

Празднованию предшествовало схождение Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме

Православный мир отмечает главный и самый светлый праздник — Пасху. Это особенный день для верующих. Позади долгие недели Великого Поста. В соборах и церквях ночью прошли торжественные богослужения. Празднованию предшествовало схождение Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Незадолго до полуночи его частицу доставили в Москву в Храм Христа Спасителя, передает "ТВ Центр".

Этого момента верующие ждали долгие 40 дней, что длился Великий пост. Присутствовать на главной церковной службе года в Храме Христа Спасителя — большая честь. Ведь Пасха — это торжество всех торжеств и праздник всех праздников. Воскресение Христово и предшествующий ей Великий пост позволяет духовно повзрослеть, вдохновляет на добрые дела. Об этом и говорят прихожане.

"Это праздник, который всех нас объединяет. Всю нашу страну, всех православных, христиан в этом мире", — говорит прихожанин Алексей Неделькин.

Тысячи верующих терпеливо ждут начала службы. Пасха - праздник победы жизни над смертью. Смысл христианской веры.

"Эта ночь и таинственная, она и светлая ночь в году. И для меня это самый главный и важный праздник в году. Всегда больше всего празднуем Пасху", — рассказывает Саломея Челидзе.

В Кафедральном соборном Храме Христа Спасителя пасхальное богослужение началось за полчаса до полуночи. Его возглавил предстоятель русской православной церкви. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл выходит к верующим со свечами, зажженными от лампады с благодатным огнем. Он прибыл спецрейсом со Святой земли. Тысячи людей встречали его в аэропорту Внуково.

На богослужение в главный собор страны частицу огня доставил Фонд Андрея Первозванного.

Верующие бережно передают друг другу огонь. Зажигают свечи и лампады. И за минуту - огонь из Иерусалима у каждого присутствующего. Лица просияли радостью. В эту ночь служба очень символична - священники несколько раз меняют облачение. Черный, белый, красный. На несколько минут в Храме гаснет свет. Символизируя смерть Христа. Ровно в полночь начинается крестный ход. С иконами и пением канона верующие обходят собор. По традиции на праздничной литургии в числе прихожан первые лица страны — президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и мэр столицы Сергей Собянин. И, наконец, раздаются долгожданные слова.

Пасхальные песнопения прославляют воскресение Христа. В своем обращении к прихожанам Патриарх говорит о главном смысле Пасхи - нести любовь, мир и духовную радость. Также Патриарх освятил икону "Спас Нерукотворный", созданную на пожертвования президента специально для главного храма вооруженных сил в подмосковном парке "Патриот". Всенощные бдения в пасхальную ночь прошли в каждой православной церкви по всей стране. Пасхальная заутреня с ночным крестным ходом и литургией собрала тысячи людей в Покровском Соборе Владивостока.

В Херсонесе Святовладимирский Собор не смог вместить всех желающих. Люди стояли на улице, в ожидании крестного хода. Пасхальное богослужение прошло и в Свято-Успенском храме Киево-Печерской Лавры. Его провел митрополит Киевский и Всея Украины Онуфрий. Около сотни прихожан пришли на утреннюю службу в храм Богоматери Антиохийской православной церкви в старом городе Дамаска. Это главный храм Антиохийского патриархата. Сам патриарх Антиохийский Иоанн X провел службу, которая продлилась около двух часов. В эту ночь Евангелие звучало на разных языках по всему миру. Вместе со Светлым Христовым Воскресеньем пришла и самая торжественная в году пасхальная неделя.  Верующие будут обмениваться пасхальными подарками и веселиться. И все 40 дней в каждой церкви будут звонить колокола. Возвещая победу жизни над смертью. 

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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Участники пасхального крестного хода
Участники пасхального крестного хода
Верующие во время пасхальной службы
Верующие во время пасхальной службы
Участники пасхального крестного хода
Участники пасхального крестного хода
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