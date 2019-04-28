Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Пасхой

Предстоятель призвал верующих подарить близким свою заботу и внимание

Православных христиан с праздником Пасхи поздравил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предстоятель Русской православной церкви призвал верующих заботиться о ближних, передает "ТВ Центр".

"Дорогие братья и сёстры, Христос воскресе! Всех вас сердечно поздравляю с Великим праздником Святой Пасхи! Я бы хотел сегодня обратиться к каждому, кто радуется Светлому Христову Воскресению. Если ваше сердце озарено пасхальным светом, станьте светильниками для окружающих. Пусть ваши уста вдохновенно свидетельствуют о реальности воскресения. Обнимите любовью тех, кто рядом с вами, подарите им свою заботу и внимание. Пусть пасхальная радость никогда не покидает вас, чтобы при встрече с человеком мы помнили, что и ради него тоже воскрес Христос. С праздником Пасхи! Сердечно вас поздравляю! Воистину воскресе Христос!", — поздравил верующих Патриарх Кирилл.