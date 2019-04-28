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Путин напомнил о роли РПЦ в сбережении культурного наследия России

11:52
  • воскресенье
  • 28 апреля 2019

Президент поздравил православных верующих с Пасхой

Православных верующих поздравил российский президент Владимир Путин. В своём обращении он президент отметил, что праздник Пасхи является древним христианским праздником, который на протяжении столетий наполняет сердца людей радостью и надеждой, верой в торжество жизни и любви. Символизирует неразрывную связь времён и духовных традиций, которые служат единению нашего народа, передает "ТВ Центр".

"Важно, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии играют большую, вдохновляющую роль в сбережении богатого исторического, культурного наследия, которым славится Россия, искренне заботятся об укреплении семейных ценностей, воспитании подрастающего поколения", — отметил президент России.

Путин добавил, что эта многогранная работа достойна самого высокого признания.

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