Путин напомнил о роли РПЦ в сбережении культурного наследия России

Президент поздравил православных верующих с Пасхой

Православных верующих поздравил российский президент Владимир Путин. В своём обращении он президент отметил, что праздник Пасхи является древним христианским праздником, который на протяжении столетий наполняет сердца людей радостью и надеждой, верой в торжество жизни и любви. Символизирует неразрывную связь времён и духовных традиций, которые служат единению нашего народа, передает "ТВ Центр".

"Важно, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии играют большую, вдохновляющую роль в сбережении богатого исторического, культурного наследия, которым славится Россия, искренне заботятся об укреплении семейных ценностей, воспитании подрастающего поколения", — отметил президент России.

Путин добавил, что эта многогранная работа достойна самого высокого признания.