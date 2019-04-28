Пугачева лично вручила подарки проигравшим дочери Алсу детям из шоу "Голос"

Юные дарования получили "Золотую звезду", которой Примадонна ежегодно награждает талантливых музыкантов

Алла Пугачева утешила участников конкурса "Голос.Дети", которые в финале проиграли дочери Алсу Микелле. Примадонна пригласила четырех ребят в очень дорогой ресторан на Рублевке, где недавно отмечала свой юбилей, пишет "КП" со ссылкой на источники в эстрадных кругах.

Издание сообщает, что вместе с певицей находились Нино Чеснер и Роберт Багратян, которым вручили по "Золотой звезде Аллы Пугачевой". Этой премией, учрежденной еще в 2005 году, она ежегодно награждает молодых талантливых музыкантов.

В пятницу Первый канал сообщил о намерении вновь проверить результаты финала конкурса "Голос.Дети". Поводом для пересчета голосования стал шквал возмущения участвовавших в голосовании телезрителей, появившийся после объявления финала конкурса. В нем, напомним, победила десятилетняя дочь Алсу Микелла Абрамова. Она получила более 56% голосов, оставив позади других финалистов проекта — Валерия Кузакова и Ержана Максима.

В пресс-службе канала сообщили, что "во время финала шестого сезона проекта "Голос. Дети" оператором голосования были отмечены некоторые аномальности".