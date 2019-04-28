Перед 9 мая Германия собирает миссию ООН для устрашающего воздействия на Россию

Депутаты Бундестага предприняли новую попытку давления на Москву из-за конфликта на Украине

Немецкие парламентарии из фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) в Бундестаге разработали документ, в котором содержится новая стратегия в отношении России и конфликта на Украине. Стратегия получила название "Миру на Украине нужен новый импульс", сообщает РИА Новости.

В ней, в частности, говорится о требовании оказать на Россию большее давление. Впрочем, Россия в документе прямо не указывается, речь лишь идет о некоем "внешнем агрессоре", мешающем прекратить конфликт на востоке Украины.

Чтобы добиться положительного результата в СвДП предложили привлечь миссию ООН или дополнительные силы гражданской полиции. Таким образом, контингент, по мнению депутатов, окажет "устрашающее действие".

По мнению автора документа, представителя СвДП Ренаты Альт, правительство Германии должно решительнее поддерживать Украину.

Новый документ будет вскоре предложен на рассмотрение Бундестага.