ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Перед 9 мая Германия собирает миссию ООН для устрашающего воздействия на Россию

11:16
  • воскресенье
  • 28 апреля 2019

Депутаты Бундестага предприняли новую попытку давления на Москву из-за конфликта на Украине

Немецкие парламентарии из фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) в Бундестаге разработали документ, в котором содержится новая стратегия в отношении России и конфликта на Украине. Стратегия получила название "Миру на Украине нужен новый импульс", сообщает РИА Новости.

В ней, в частности, говорится о требовании оказать на Россию большее давление. Впрочем, Россия в документе прямо не указывается, речь лишь идет о некоем "внешнем агрессоре", мешающем прекратить конфликт на востоке Украины.  

Чтобы добиться положительного результата в СвДП предложили привлечь миссию ООН или дополнительные силы гражданской полиции. Таким образом, контингент, по мнению депутатов, окажет "устрашающее действие".

По мнению автора документа, представителя СвДП Ренаты Альт, правительство Германии должно решительнее поддерживать Украину.

Новый документ будет вскоре предложен на рассмотрение Бундестага.

Главное сегодня
Здание Рейхстага в Берлине
Здание Рейхстага в Берлине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.