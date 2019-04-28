Путин подвел итоги своего визита в Китай

На пресс-конференции он рассказал о ситуации в Сирии, приговоре в США Марии Бутиной, а также о паспортах для жителей Донбасса

В Москве рассматривают возможность предоставления российского гражданства в упрощённом порядке - всем гражданам Украины. Владимир Путин сообщил об этом, комментируя свой указ об оформлении паспортов России жителям Донбасса. Президент подчеркнул, что финансовые последствия этого решения были просчитаны, и никаких социальных проблем в нашей стране оно не вызовет. Глава государства общался с журналистами в Пекине, где завершился форум "Один пояс, один путь". Вопросы касались как перспектив евразийской интеграции, так и других актуальных международных тем, передает "ТВ Центр".

Итоги двухдневного визита в Китай Владимир Путин подводит на пресс-конференции. Однако, спрашивают президента обо всем — о ситуации в Сирии, американских санкциях против Ирана, а также решении Москвы упростить порядок выдачи гражданства жителям Донбасса.

"Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство. Это не спонтанное решение, оно не принималось с кондачка. Прежде, чем подписать этот указ, мы все посчитали. Сомнений нет, все социальные обязательства, абсолютно все социальные выплаты, пенсии, их повышение этих пенсий — все будет исполнено. У нас нет никаких сомнений. Какой-то серьезной нагрузки для российского бюджета, связанного с какими-то сбоями в самой системе России, не будет", — сказал президент России Владимир Путин.

На этом тема Украины не исчерпывается. Говоря о возможной встрече российского лидера и вновь избранного президента Украины, журналист экзотично формулирует вопрос: предстанет ли Путин перед Зеленским?

"Владимир Зеленский пока еще не возведен в ранг святых, он не Господь Бог, вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве. Если у нас когда-то будет встреча, начнутся какие-то переговоры - чего я не исключаю, то мы, прежде всего, должны будем говорить о том, как закончить конфликт на юго-востоке Украины. А здесь, на мой взгляд, есть только один способ — исполнение Минских договоренностей. Но, к сожалению, еще перед выборами господин Зеленский заявил о том, что не собирается подписывать декрет или указ, как он там называется, об амнистии - это первое. Второе, — не согласен предоставить этим территориям особый статус", — отметил Путин.

Его попросили также прокомментировать приговор Марии Бутиной, осужденной в США на полтора года.

"Непонятно, за что ее осудили. Какое преступление она совершила? взяли, схватили, посадили девчонку за решетку. А предъявить-то нечего! Ну нечего предъявлять! Так уж, чтобы не выглядело совсем нелепо, воткнули 18 месяцев, чтобы показать, что она в чем-то виновата", — сказал президент России.

В ходе пресс-конференции российский лидер подводит итоги и марафона своих двусторонних встреч, проведенных в Пекине и всего форума, отмечая важность глобальной китайской инициативы — "Один пояс один Путь".

"Это отвечает нашим интересам? В полной мере отвечает. И я думаю, что перспектива этой инициативы имеет очень благоприятное, хорошее будущее. Повторяю, потому что в этом заинтересованы практически все. Никто не хочет никаких ограничений, никто не хочет никаких торговых войн – кроме, наверное, тех, кто инициирует эти процессы", — подчеркнул Путин.

Но чтобы "Один пояс один путь" реально заработал - необходима масштабная, развитая инфраструктура. Речь, в первую очередь о транспортном сообщении, на реновацию которого Россия в ближайшие годы потратит более 10 трлн рублей.

"Мы последовательно модернизируем Транссибирскую и Байкало-Амурскую железнодорожные магистрали, которые связывают европейскую часть России с Дальним Востоком. Планируем к 2025 году в полтора раза повысить их пропускную способность, а объёмы ежегодно перевозимых грузов увеличить до 210 миллионов тонн. Большое внимание уделяем развитию Северного морского пути. Рассматриваем возможность состыковать его и китайский «Морской Шёлковый путь», тем самым создать глобальный и конкурентный маршрут, связывающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию с Европой", — сказал российский президент.

В ходе саммита Путин обменялся мнениями с зарубежными коллегами по международным проблемам: в КНДР, Сирии, Ливии и Венесуэле. Детали переговоров и принципиальных договоренностей остались за закрытыми дверями.

Александр Огородников, Александр Панюшкин, Егор Киселев, "ТВ Центр"