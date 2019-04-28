Российская база Хмеймим в Сирии получила три тысячи пасхальных куличей

В республику с концертами также приехал Московский синодальный хор

Пасху этой ночью отметили на российском пункте базирования "Хмеймим" в Сирии. Богослужения и крестный ход прошли в храме Ильи пророка. К празднику в арабскую республику были доставлены около трех тысяч куличей, а также иконы. Организаторами этой акции выступили Минобороны, общество ветеранов "Боевое братство" и РПЦ. Приехал в Сирию и Московский синодальный хор. Его участники пели на пасхальном богослужении. Они также выступят в храме Федора Ушакова в Тартусе и дадут отдельный концерт, на который приглашены сирийские военные и священнослужители Антиохийской православной церкви.

Пасхальные подарки из России получат и прихожане других православных храмов в арабской республике. В том числе наши военные и медики, которые помогают восстанавливать разрушенные войной сирийские школы и больницы, сообщает "ТВ Центр".

Медпомощь в шаговой доступности. Теперь о такой не понаслышке знают и в Алеппо. Поликлиника открылась недавно потому что после войны здание оставалось в руинах. Сейчас - свежий ремонт и очередь из посетителей.

"Мы оказываем помощь не только детям, но и взрослым. В день принимаем около 150 человек. Чаще всего обращаются с заболеванием легких, желудочными расстройствами, много простудных. После осмотра при необходимости даём бесплатно лекарства, а если нужно, отправляем в больницу", — рассказал педиатр Хольдур Шариф.

Изначально предполагалось обустроить здесь военный госпиталь для семей погибших солдат. Но в итоге сами врачи решили принимать всех без исключения пациентов.

"У нас есть приемное отделение, терапия, детский блок, конечно же, лаборатория. Есть также стоматология, кабинет УЗИ. И ещё бесплатная аптека", — сообщил главный врач поликлиники Шарах Шартох.

Существенные изменения и в другом госпитале Алеппо. Здесь получили от министерства здравоохранения Сирии новейший аппарат магнитно-резонансной терапии для выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях.

"Аппарата МРТ никогда в Алеппо не было. Он нам очень помогает. Раньше людям приходилось обращаться в частные клиники, где всё лечение платное. В день принимаем 25-30 человек и у нас всё бесплатно. Мы делаем МРТ головы, позвоночника и ног. Принимаем людей из любых больниц", — говорит помощник главного врача отделения МРТ Махмуд Козмус.

До войны в провинции Алеппо работало 213 медцентров и больниц. Террористы уничтожили большую часть. В прошлом году отремонтировано 25 медучреждений. Принято решение о строительстве новой онкологической клиники с современным диагностическим оборудованием. Для лечения будут применять передовые, в том числе и российские методики.

"Во время войны Россия помогла не только нашей армии, но и медицине. К нам приехал большой медицинский отряд, который делал сложные операции: травматология, сердечные, неврология. Наши специалисты научились у вас многому", — рассказал начальник здравоохранения города Алеппо доктор Зият Хаж-Тата.

Сейчас на повестке стоит кадровый вопрос. Многие медики уехали за границу. Однако, сегодня, при таком техническом оснащении, уверены в Алеппо, востребованные специалисты обязательно вернуться.

Павел Прокопенко, Алексей Комаров, Сирия, "ТВ Центр"