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"Желтые жилеты" попытались прорваться в здание Европарламента

12:36
  • воскресенье
  • 28 апреля 2019

На улицы Франции вышли более 23-х тысяч протестующих

Более 23-х тысяч человек вновь вышли на улицы Франции. Это уже 24-я волна манифестаций "жёлтых жилетов". Самые массовые шествия прошли в Страсбурге. Не обошлось без столкновений с полицией. Радикально настроенные манифестанты бросали в стражей порядка бутылки, камни и пытались прорваться к зданию Европарламента, сообщает "ТВ Центр".

Манифестанты и полицейские идут друг на друга стенка на стенку. Протесты в Страсбурге - достигают своего пика. Демонстранты пытаются прорваться за оцепление. Любые акции в центре города, в районе вокзала и международном квартале, где располагаются учреждения Евросоюза, запрещены. Но радикалов это не останавливает. Они поджигают урны, строят баррикады. В силовиков летят камни и бутылки. Полиция пускает в ход слезоточивый газ. Есть пострадавшие. Более 20 человек задержаны.

А начиналось всё мирно — с требований отставки президента. Очередная "суббота гнева" стала красноречивым ответом на большую пресс-конференцию Эммануэля Макрона. На ней глава государства пообещал снизить налоги для работающих, увеличить пенсии и принять ряд других мер социальной поддержки. Но убедить население, похоже, не удалось.

"Его обещания — чистая ложь. Макрон является искусным лжецом, мошенник и вор. Все его слова — враньё и лицемерие. Им могут верить только те, у кого начисто отсутствует критическое мышление", — скандирует участник протестов.

"Слов и заявлений недостаточно и это не то, чего мы добиваемся. Макрон говорит, что понимает французский народ. Что-то не похоже. Мы пять месяцев протестуем. И за пять месяцев ни одно требование не выполнено", — говорит активист.

Акции прошли во всех крупных городах. Люди в желтых жилетах вышли на улицы Лиона, Марселя, Бордо. Были претензии и к журналистам. В Париже несколько сотен человек собрались у офисов радиостанций и телеканалов, которые, по мнению демонстрантов, необъективно освещают их выступления.

"От властей нам нужны реальные и масштабные действия. Пока мы их не увидим, с улиц не уйдём. Даже если демонстрации станут не такими массовыми - это только на время. Пока у людей нет денег, мы будем продолжать", — возмущаются протестующие

Участников этой "субботы гнева" по официальным данным оказалось около 23 тыс. по всей стране. Однако лидеры движения назвали её лишь разогревом. В среду "желтые жилеты" выйдут на улицы вместе с участниками первомайских демонстраций. Власти опасаются новых погромов и столкновений с полицией.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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