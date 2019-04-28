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Раскольников украинской церкви не допустили к богослужению в Иерусалиме

13:17
  • воскресенье
  • 28 апреля 2019

Верующих канонической УПЦ поздравил Иерусалимский патриарх Феофил III

Верующих канонической Украинской православной церкви с Пасхой поздравили митрополит Онуфрий, а также патриарх Иерусалимский и всея Палестины Феофил III.

В своей резиденции на священной земле он встретился с делегацией УПЦ. Патриарх Феофил передал слова поддержки прихожанам, которые "с христианским мужеством терпят разного рода ущемления на Украине", передает "ТВ Центр".

Иерусалимский патриарх сказал, что знает о притеснениях, которым подвергается каноническая Украинская Православная церковь. В связи с этим по распоряжению Иерусалимского Патриархата, к пасхальному богослужению не допустили представителей раскольнической украинской церкви. Им отказались выдать специальные удостоверения, но раскольники всё же сумели попасть в Храм Гроба Господня по обычным пропускам мирян. Они присутствовали на литургии, но не смогли принять участие в обрядах.

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