Раскольников украинской церкви не допустили к богослужению в Иерусалиме

Верующих канонической УПЦ поздравил Иерусалимский патриарх Феофил III

Верующих канонической Украинской православной церкви с Пасхой поздравили митрополит Онуфрий, а также патриарх Иерусалимский и всея Палестины Феофил III.

В своей резиденции на священной земле он встретился с делегацией УПЦ. Патриарх Феофил передал слова поддержки прихожанам, которые "с христианским мужеством терпят разного рода ущемления на Украине", передает "ТВ Центр".

Иерусалимский патриарх сказал, что знает о притеснениях, которым подвергается каноническая Украинская Православная церковь. В связи с этим по распоряжению Иерусалимского Патриархата, к пасхальному богослужению не допустили представителей раскольнической украинской церкви. Им отказались выдать специальные удостоверения, но раскольники всё же сумели попасть в Храм Гроба Господня по обычным пропускам мирян. Они присутствовали на литургии, но не смогли принять участие в обрядах.