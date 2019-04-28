Опубликованы кадры полета опытного образца МС-21-300 (видео)

Видео запечатлело подготовку к полету, взлет и посадку лайнера

Кадры полета опытного образца пассажирского самолета МС-21-300 опубликовала на своем YouTube-канале авиастроительная корпорация "Иркут". На кадрах виден процесс подготовки к полету, взлет и посадка беспересадочного перелета самолета из Иркутска в Ульяновск, который состоялся накануне.

Как сообщается, в точке прибытия лайнер будет окрашен, а затем перебазируется на аэродром им. Громова в подмосковный Жуковский. Там самолет продолжит летные испытания.

МС-21-300 является ближне- и среднемагистральным пассажирским самолетом нового поколения. В базовой версии МС-21 он вмещает до 211 пассажиров. В будущем планируется выпустить версию МС-21-200 с вместимостью до 165 пассажиров.

Первый полет лайнер совершил в конце мая 2017 года, а завершение сертификации намечено на 2021 год. Затем самолет пустят в серийное производство.

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов сообщал, что отечественный рынок магистральных самолетов нуждается в 860 лайнерах МС-21. Первый самолет договорился приобрести "Аэрофлот".