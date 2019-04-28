В штабе Зеленского рассказали о любимых советских фильмах

В команде избранного президента Украины высказались про запреты на общее культурное наследие

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать новые условия взаимодействия Киева и Москвы. Однако, точная дата официального вступления Зеленского в должность пока не назначена. Избирательный комитет Украины до сих пор не объявил результаты голосования, сообщает "ТВ Центр".

До инаугурации Зеленского еще, как минимум, месяц. ЦИК Украины официально даже не объявила результаты выборов, затягивая подсчет голосов, а актер уже на правах главы государства раздает советы президентам соседних стран. В частности, не рекомендует российским властям тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами Российской Федерации. Зеленский уверен, что лишь немногие украинцы захотят поменять гражданство. И одновременно на двух языках — украинском и русском, который, несмотря на принятый Радой закон о языке, ему явно ближе чем мова, — разъясняет почему.

"Украинцы — это свободные люди в свободной стране. Независимой, суверенной и неделимой. Гражданство Украины — это свобода, достоинство и честь. Это то, что мы защитили, и будем защищать. Украина не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран. И частью этой миссии станет предоставление защиты, убежища и украинского гражданства всем, кто готов бороться за свободу. Мы будем предоставлять убежище и помощь всем - всем, кто готов сражаться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу", — написал Зеленский в Facebook.

В свободной, по версии, Владимира Зеленского, стране запрещены российские телеканалы и произведения искусства. Въезд на Украину запрещен многим российским исполнителям, якобы создающим угрозу национальной безопасности. Спикер штаба избранного президента Украины, говорящего о свободе, признает, что с репрессиями, конечно, перегнули палку.

"Вернутся ли к нам с концертами российские артисты и что будет с нашими любимыми советскими фильмами, которые в значительной мере запретила предыдущая власть?" — спросили в эфире украинского ТВ спикера штаба Зеленского Дмитрия Разумкова.

"Мы все выросли на этих фильмах. И я думаю, что было бы комфортней, если бы мы все могли бы их смотреть. Я не предлагаю продвигать российский кинематограф, который рассказывает про доблесть российской армии, особенно, если она воюет на востоке нашей страны. Я говорю о старых советских фильмах, на которых вырос я", — заявил Разумков.

Президент новый, но риторика старая. Правда, в отличие от Петра Порошенко Зеленский демонстрирует готовность к переговорам. В соцсетях он заявил, что готов обсуждать новые условия сосуществования Украины и России, обменять пленных по формату "всех на всех". Актер так же выразил надежду, что на встрече в нормандском формате Москва продемонстрирует готовность к деэскалации конфликта. Впрочем, удобную точку зрения о виновности Москвы охотно поддерживает Запад. У спецпредставителя США по Украине Курта Волкера на странице в соцсетях закреплен ролик о российской агрессии против Украины и вызванной этим гуманитарной катастрофе в Донбассе. Сейчас он призывает Киев поддержать пострадавших украинцев Донбасса.

"Люди, которые находятся на территории восточной Украины, подконтрольной России, являются гражданами Украины. И обязанностью украинского правительства является поддержать их и освободить от страданий, вызванных российской агрессией", — написал Волкер в Twitter.

Ранее он также назвал "провокационным" решение России упростить процедуру получения российского гражданства жителями Донбасса. При этом, о регулярном нарушении Киевом Минских соглашений, об экономической, транспортной и энергетической блокаде юго-востока Украины американский куратор почему-то молчит.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"