Ирину Цывину похоронили под другим именем

Оказалось, что артистка давно сменила имя

Ирину Цывину похоронили 22 апреля. На траурной церемонии никто не обратил внимание на надпись на могильном кресте. Лишь спустя неделю выяснилось, что там была указана другая фамилия артистки.

Актриса запомнилась многим любителям кино как вдова Евгения Евстигнеева. Но после смерти мужа Ирина не теряла надежд найти новую любовь. Цывина еще дважды выходила замуж. В последнем браке с Александром Благонравовым Ирина сменила фамилию.

Так актрису и похоронили не Цывиной, а Благонравовой. С последним официальным мужем Ирина провела 11 лет, супруги даже венчалась в церкви. Расстались они шесть лет назад. И только недавно стало известно, что официального развода так и не произошло, пишет "СтарХит".

Напомним, Ирина Цывина ушла из жизни в ночь на 18 апреля. Ей было 55 лет. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт. Актрису похоронили 22 апреля на Троекуровском кладбище Москвы.