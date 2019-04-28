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Отец Началовой: Фролов требует половину подаренной Алдониным квартиры

14:16
  • воскресенье
  • 28 апреля 2019

Апартаменты приобрел Евгений Алдонин, однако пожить в них вместе с Юлией он не успел

СМИ сообщили о расписке, которая имеется у экс-бойфренда Юлии Началовой Александра Фролова, которая дает ему возможность претендовать на половину квартиры в элитном жилом комплексе в центре Москвы, пишет Starhit со ссылкой на отца Началовой Виктора. По его словам, Фролов не намерен договариваться, а планирует отсудить это имущество.

"Наверное, деньги ему глаза закрыли", — сказал Началов.

Он добавил, что самое ужасное в этой истории то, что ответчиком будет являться его внучка Вера, поскольку квартира предназначена ей. По словам Виктора, апартаменты приобрел Евгений Алдонин на свадьбу, однако пожить в них вместе с Юлией он не успел. После расставания он оставил квартиру Юлии и их дочери.

Агент Фролова сообщил, что только на меблировку квартиры ушло полтора миллиона долларов. Кроме того, спортсмен проспонсировал концерт Юлии в Кремле.

Пока неизвестно, что будет дальше, поскольку хоккеист находится в США и даже не прилетел на похороны Юлии.

Юлия Началова скончалась в больнице 16 марта от заражения крови. Ей было 38 лет. Похороны прошли на Троекуровском кладбище. У певицы осталась 12-летняя дочь Вера.

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