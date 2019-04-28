На Москве-реке открылась летняя навигация

После полугодового отсутствия в город вернулись прогулочные трамвайчики и теплоходы

На этой неделе открылась навигация на Москве-Реке. После полугодового отсутствия в город вернулись прогулочные трамвайчики, теплоходы и другие суда. Впрочем, далеко не все. Затянувшийся ремонт дамбы в Тушине и закрытый из-за этого шлюз на Канале имени Москвы нарушил планы и речников, и даже строителей, передает "ТВ Центр".

Чистый речной воздух, конечно, одна из причин, почему люди отправляются в круиз. Но самое главное — это потрясающий вид. Только сейчас мы можем видеть Андреевский монастырь, МГУ и спортивный комплекс "Дружба". С этой точки все выглядит особенно. Отличный повод сделать фотографию.

Ударом судового колокола капитан встречает первых пассажиров теплохода с романтическим названием "Амели". Рулевая рубка для Евгения Лебедева — второй дом. Тут он проводит 13 часов в сутки.

Поток пассажиров на речные прогулки увеличивается с каждым днем. Этот маршрут — от Новоспасского моста до Воробьевых гор — теплоход проходит всего за час, с остановками для посадки. На борту пока в основном туристы.

"Едешь на этом пароходе, можно много увидеть, много услышать и подышать свежем воздухом. На воде очень свежо. Сейчас в городе гулять вообще запаришься. А на воде хорошо. И посмотрели все достопримечательности. Мы до этого ездили на обзорную экскурсию, по городу на автобусе. Так мне нравится больше", — делятся впечатлениями пассажиры теплохода.

Навигация открылась точно в срок, но готовились к ней чуть ли не за два месяца. На водной глади на старте и эти яркие кораблики. Стеклянная телескопическая крыша раздвигается и получается что-то вроде речного кабриолета с лучшим обзором окрестных достопримечательностей. В салоне - климат контроль, для иностранцев — аудиогид говорит на девяти языках. Инспекторы проверяют каждую деталь.

С ветерком, минуя пробки, речная флотилия выходит в большое плавание. Но 20 прогулочных судов застряли на северных стоянках — там, где они зимовали. Причина — в закрытых воротах шлюза в Тушине. В январе вода размыла берег и грязевый поток затопил проложенный внизу тоннель. Сейчас шлюз осушили и полностью подготовили для ремонтных работ, которые никак не начнутся из-за всевозможных согласований. Оперативный комментарий от руководства канала имени Москвы получить не удалось, а тем временем, экипажи застрявших кораблей продумывают план обхода. Чтобы попасть в центр, флот вынужден сделать немалый крюк через Рыбинское водохранилище. И вместо восьмичасового перехода, отправиться в двухнедельное путешествие. Уже ясно, что к майским праздникам теплоходы в Москву не придут.

"Во-первых, это время, когда теплоходы работать не будут, а затраты понесут. Расход на топливо, зарплаты экипажей, которые будут находиться на борту теплохода", — рассказала заместитель гендиректора по туризму круизной компании Светлана Гончарова.

Впрочем, пассажирам, отправляющимся в длительное путешествие, переживать не стоит. Большие круизные теплоходы не пользуются Тушинским шлюзом, потому что отчаливают от Северного речного порта, и в свой первый в этом сезоне тур отправятся уже во вторник.

Елена Макарова, Илья Ушаков, Станислав Соколов, Вероника Ермолова и Виталий Марченко, "ТВ Центр"