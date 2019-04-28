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Убийство следователя Шишкиной связали с делом "даркнета"

16:34
  • воскресенье
  • 28 апреля 2019

Подозреваемые вели деятельность в анонимном сегменте глобальной сети

Следственный комитет опубликовал видеозапись, на которую попал мужчина, возможно, причастный к убийству прошлой осенью следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной. На кадрах виден момент избиения одного из участников банды хакеров, чье дело как раз и вела Шишкина. Злоумышленники покупали в интернете авиабилеты на средства с краденных банковских карт, а после сдавали в кассы, получая наличные.

Мошенники координировали действия в так называемом "тёмном сегменте сети". Там же, возможно, был размещён и заказ на убийство Шишкиной. "Даркнет", "цифровой сумрак" - часть всемирной паутины, скрытая от посторонних глаз. Её не индексируют поисковики, а попасть на "тёмную сторону" можно только имея специальные программы.

Новый поворот в деле об убийстве следователя, совершенного в прошлом году. На записи пятилетней давности, двое неизвестных избивают, давшего признательные показания, фигуранта уголовного дела, которое вела следователь. Ее коллеги полагают, что за этим нападением стоит тот же человек, что и за расправой над самой Шишкиной, передает "ТВ Центр".

19-летний петербуржец Абдулазиз Абдулазизов предполагаемый исполнитель убийства Шишкиной. По версии следствия: он подкараулил следователя во дворе ее дома в подмосковном поселке Архангелькое. Заказчиком называют лидера банды хакеров Ярослава Сумбаева, он задержан в Грузии и ожидает экстрадиции в Россию. Шишкина раскрыла придуманную им схему мошенничества. Банда вела свою деятельность в так называемом черном интернете или "даркнете" – анонимном сегменте глобальной сети – там же, по мнению правоохранительных органов, преступники разместили заказ на убийство.

"Что такое Даркнет? Если на обыденном уровне говорить, то это некий виртуальный базар, в котором есть павильоны, это сайты. В каждом павильоне, пользователи, посетители могут общаться на различные темы, могут продавать свои услуги и товары", — говорит аналитик по информационной безопасности Вадим Соловьев.

Масштабы этого виртуального базара сложно представить. По оценкам экспертов, обычные поисковики выдают лишь 10% от всего объема интернета. С помощью специальных программ можно заглянуть на темную сторону.

"Здесь можно найти наркотики, и все остальные вещи тоже, иногда бывает контрафактная продукция, поддельные документы, может быть даже оружие", — добавляет Соловьев.

На скрытых сайтах десятки объявлений о продаже оружия. Для покупки не нужны ни лицензия, ни паспорт. Продавцы не задают вопросов. Переводишь деньги, чаще всего биткоины, получаешь координаты, где можно забрать товар.

Но больше всего в даркнете предложений о продаже наркотиков. Силовики разными методами вычисляют распространителей, находят закладки, устраивают засады и облавы. Но истинные главари наркобизнеса, зачастую остаются в тени и могут руководить всем удаленно, из любой точки мира. Вот как работает одна из систем шифрования трафика:

"Существует компьютер, на котором работает сайт, существует наш компьютер и между ними еще восемь каких-то компьютеров, они выбираются случайным образом и через них случайным образом передается информация, которую мы запрашиваем. Это работает медленно, но достигается секретность и анонимность", — рассказывает главный редактор Хакер.ру Андрей Письменный.

Даркнет секретов не выдает, но людям свойственно совершать ошибки. Правоохранители учатся вычислять анонимных пользователей с помощью информационного следа. 

"Остаются небольшие улики, зацепки, кто-то, где-то выдал свою почту, кто-то выдал свой никнейм в социальной сети, страничку свою засветил, после этого все эти факты сопоставляются в одну большую картину и получается проследить виртуально пользователя даркнета до реального человека", — добавляет Соловьев.

Так произошло и с убийцей Евгении Шишкиной. Задержание преступника было делом времени.     К тому же, к полицейским попали образцы его ДНК. После трех выстрелов, пистолет взорвался в руках киллера. Видимо, тоже был куплен на темной стороне интернета.

Виктор Прокушев, Алишер Султанов, Александр Ивановский, "ТВ Центр"

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