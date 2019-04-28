Джефф Монсон рассказал о работе депутатом в Красногорске

Боец смешанных единоборств поделился особенностями российской политики

Заседание Красногорского совета депутатов в минувший четверг закончилось эмоциональной перепалкой, передает "ТВ Центр". Обсуждаемый вопрос "зацепил" одного из депутатов — в прошлом бойца смешанных единоборств Джеффа Монсона. Анархист, симпатизирующий коммунистам, гражданин Луганской народной республики, а с недавних пор ещё и обладатель российского паспорта, Монсон — явление для отечественной политики уникальное.

С очередного заседания Красногорского районного совета депутатов он выходит, как с ринга. Бойцовский характер экс-чемпиона даёт о себе знать.

"Все люди очень эмоциональны, когда они хотят помочь другим людям! А у депутатов порой случаются разногласия. Просто разные мнения сталкиваются, вот и всё", — говорит депутат совета депутатов городского округа Красногорск Монсон.

20 ноября 2011 года имя знаменитого на весь мир бойца смешанных единоборств американца Монсона в России многие услышат впервые, но запомнят надолго.

Для 40-летнего Джеффа тот поединок со старшим из братьев Емельяненко Фёдором закончился переломом малой берцовой кости и пробитой насквозь нижней губой. Но он стойко держался до финального удара гонга и проиграл Емельяненко-старшему лишь по очкам.

Вскоре из-за многочисленных травм Монсон потерял в США лицензию, с которой мог выходить на ринг. В России таких ограничений не было, и вероятно поэтому свою спортивную карьеру, а за ней и личную жизнь он стал обустраивать здесь.

"С будущей женой мы познакомились в караоке-баре. Все её друзья фотографировались со мной, а она даже не знала кто я. Когда ей сказали, что я тот самый Джефф Монсон, ей это было без разницы", — вспоминает Монсон.

Чуть меньше года назад у Джеффа и его русской жены Евгении родилась дочь. Примерно тогда же указом Владимира Путина он получил российское гражданство и паспорт. Ещё большей сенсацией стало его избрание в совет депутатов городского округа Красногорск. Видеокадры, где новоиспечённый депутат произносит текст присяги, буквально взорвали рунет. А его смешные оговорки разлетелись на цитаты.

Новый статус экс-чемпиона MMA на Западе раскритиковали: "странная карьера Монсона: американский боец преватился в российского политика".

На своих теперь уже бывших сограждан Джефф зла не держит. По его словам, он и на родине не скрывал своих убеждений. Ещё на пике своей спортивной карьеры в 2009-м, в знак протеста против вмешательства американских военных в дела других стран, изрисовал пацифистской и анархистской символикой колонны вашингтонского Капитолия. Тогда всё закончилось судом и обвинениями в вандализме. Жители Красногорского района, интересы которых Джефф представляет в горсовете, стены здания Администрации не портят.

Рейтинг Монсона сегодня намного выше, чем у некоторых известных российских политиков. Тем не менее скептики не унимаются: ну как иностранец без знания языка и прежде никак не связанный с Россией, может полноценно выполнять обязанности депутата? Между тем у народных избранников к Джеффу претензий нет.

"Он участвует во всех заседаниях нашего совета депутатов, он пытается как-то вникнуть, понять, переводчик ему помогает", — сказала депутат совета депутатов городского округа Красногорск Вера Гущина.

"Он молодец, у него особенно интересно проявляется чувство справедливости, это явно его черта", — добавляет депутат Денис Французов.

"Мы на него возлагаем надежды по развитию спорта в нашем городском округе", — отметила депутат Мария Козловская.

При поддержке Монсона в Красногорске уже открылась и работает школа боевых искусств, где легендарный спортсмен еженедельно сам проводит занятия.

"Мне нравится преподавать здесь. Занятия для младших групп у нас тут проводятся бесплатно. Я лишь стараюсь делать столько, сколько могу для людей. А как у политика у меня возможностей больше. Вообще я умный парень, доктор психологии, как никак", — признается Монсон.

Он уверен, что в отличие от других экспатов, ему удалось разгадать загадочную русскую душу. И его горячая любовь к русскому року тому доказательство.

В планах Монсона на ближайшее будущее — выучить язык и баллотироваться в ГосДуму.

Татьяна Сидорова, Константин Степанов-Молодов, Михаил Фёдоров, Владимир Петров "ТВ Центр"